Atalanta, è la cooperativa del gol: solo il Lipsia in Europa tiene il passo

L’Atalanta è pronta per affrontare la Lazio, lo farà per ben due volte consecutive in quattro giorni tra le mura amiche, dove contro i biancocelesti non vincono dalla prima stagione con Inzaghi alla guida. L’avversario sarà il peggiore possibile, già a partire da mercoledì, quando al Gewiss Stadium Dea e Aquile si sfideranno per i quarti di finale di Coppa Italia. I bergamaschi proseguono sulla scia delle ultime annate: anche quest’anno in Italia la squadra orobica è riuscita ad andare in rete con tantissimi giocatori. In Europa, nessuna squadra ha mandato in rete più interpreti dei nerazzurri, che tra tutte le competizioni hanno inserito sul tabellino dei marcatori ben 15 calciatori. Solo il Lipsia può dire “15” come l’Atalanta, una vera e propria macchina da rete.