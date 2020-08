Coronavirus, tre giocatori dell’Atalanta positivi: il comunicato del club

L’Atalanta ha comunicato la positività di tre giocatori al Coronavirus: ecco la nota ufficiale del club bergamasco

Tre giocatori dell’Atalanta sonor isultati positivi al Coronavirus. A dare la notizia e fare il punto sulle condizioni degli stessi è il club bergamasco, attraverso il comunicato ufficiale di seguito riportato:

«Atalanta B.C. comunica che nei test anti-covid, eseguiti in previsione del raduno della Prima Squadra, sono stati riscontrati tre casi di positività al tampone. I calciatori in questione sono asintomatici, già in isolamento fiduciario e sotto il controllo dell’ATS».