Atalanta, arrestati 28 ultrà dopo la semifinale di Coppa Italia

Atalanta, serie di arrestati fra gli ultras neroazzurri dopo la semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina come riporta Gazzetta.it

Scontri prima e dopo la partita: gli agenti della Digos hanno denunciato 28 ultrà per i disordini avvenuti la sera della semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Fiorentina, il 27 febbraio scorso. Secondo quanto riporta Gazzetta.it, i soggetti denunciati fanno parte di un gruppo di circa 150 tifosi che al termine della gara, finita 3-3, non sono saliti sul pullman e hanno assalito il Nelson Mandela Forum, in cerca di tifosi viola, al grido «Uscite conigli». Gli agenti della Digos riportano parlano anche di come, prima della partita, i tifosi nerazzurri avevano bloccato due pullman che dovevano portarli allo stadio, vicino a due locali che ospitavano i supporter viola, cercando lo scontro.

