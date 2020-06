Atalanta Lazio, bergamaschi stakanovisti: in campo anche di domenica

L’Atalanta vuole arrivare pronta al confronto con la Lazio: Gasperini fa allenare i suoi al Gewiss Stadium anche di domenica

Dal 20 giugno tornerà in campo la Serie A e la Lazio dovrà affrontare a Bergamo l’Atalanta. Nonostante oggi sia domenica, a differenza dei biancocelesti, i bergamaschi si sono ritrovati al Gewiss Stadium per la seduta d’allenamento.

Gasperini ha avuto a disposizione l’intera rosa, tranne Czyborra e Palomino. Non dovessero recuperare in tempo per la partita di campionato, il tecnico ha già pensato a Caldara e Sutalo come alternative. Domani i nerazzurri riposeranno e torneranno in campo martedì.