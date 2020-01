Aston Villa, Wesley si rompe il crociato: sarà fuori fino alla prossima stagione

Aston Villa, stagione finita per Wesley Moraes dopo aver rimediato una rottura del legamento crociato nella sfida contro il Burnley

Stagione finita per Wesley Moraes: l’attaccante dell’Aston Villa, vicino alla Lazio nelle scorse estati, ha rimediato la rottura del legamento crociato durante la sfida giocata contro il Burnley in Premier League. A causa di questo infortunio il brasiliano rimarrà fuori fino alla fine della stagione: durante questo campionato aveva già segnato 5 reti in 21 partite giocate, a segno anche nella partita contro il Burnley.