Aston Villa-Lazio, il club suona la carica per l’amichevole di oggi

Per la Lazio è giunto il momento della prima amichevole estera. Questa sera alle 20.30, i ragazzi di Sarri scenderanno in campo per affrontare l’Aston Villa. In attesa del fischio d’inizio, il club ha ricordato l’appuntamento via social.