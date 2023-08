Aston Villa-Lazio 3-0, trasferta inglese amara per Sarri: ora testa al Girona

Aston Villa-Lazio, termina con un netto 3-0 la trasferta in Inghilterra dei biancocelesti contro la squadra di Emery: i dettagli

Termina 3-0 la trasferta in Inghilterra contro l’Aston Villa per la Lazio, la quale viene travolta dalle reti siglate di Watkins al 36′, raddoppio realizzato da Mcginn al 55′ del secondo tempo, e ad arrotondare il risultato è stata l’autorete di Gila al 84′. I biancocelesti ora sfideranno il Girona per l’amichevole che precede la gara con il Lecce.