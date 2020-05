L’Assocalciatori spagnola frena sulla ripresa della Liga, spiegando cosa accadrebbe se si verificassero nuovi contagi

Il calcio spagnolo è pronto a ripartire dopo i due mesi di stop, ma l’Assocalciatori ancora non ha dato il suo consenso al protocollo.

Tramite un comunicato ufficiale, il sindacato ha comunicato: «Vogliamo sapere qual è il reale rischio di contagio alla ripresa, se i test ai giocatori spettino al Ministero e come funziona il meccanismo di coordinamento in caso di inosservanza del protocollo. Riteniamo che vadano previste sanzioni severe in casi del genere».