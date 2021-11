Immobile imprescindibile per la Lazio: tredici le sconfitte senza Ciro

L’assenza di Immobile ha pesato tantissimo per la Lazio nella gara contro la Juve. Le statistiche non mentono: Ciro è indispensabile

Ciro Immobile resta imprescindibile per la Lazio. L’assenza del bomber contro la Juve si è fatta sentire tantissimo: l’esperimento con Pedro falso nove è naufragato in termini di pericolosità offensiva, l’ingresso di Muriqi, completamente sfiduciato e fuori contesto, non ha dato nessun tipo di scossa alla squadra (clamorosa la rete mancata su sponda area di Milinkovic).

Come ricorda il Corriere dello Sport oggi in edicola, sono addirittura tredici le sconfitte della Lazio in 27 partite senza Immobile, di cui 8 su 15 solo in Serie A. Un anno fa fu Caicedo, con Ciro assente, a riprendere la Juve in pieno recupero su assist di Correa. Proprio i due che oggi non ci sono più. E di cui adesso si sente terribilmente la mancanza.