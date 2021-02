Assemblea di Lega Serie A: lite tra Preziosi e Campoccia. I dettagli

A Milano sta andando in scena l’Assemblea di Lega per provare a prendere una decisione sui diritti tv: lite tra Preziosi e Campoccia

Ha preso il via a Milano, l’Assemblea di Lega in cui si parlerà dell’assegnazione dei diritti tv della Serie A per il triennio 2021-2024. Si spera di arrivare a una decisione, ma è ipotizzabile anche un nuovo rinvio.

Nel corso della pausa pranzo dell’assemblea Enrico Preziosi e Stefano Campoccia sarebbero venuti a stretto contatto fisico per un litigio. A scaturire la questione, il presidente del Genoa che avrebbe voluto votare oggi sulle questione legata ai fondi che però non era all’ordine del giorno.