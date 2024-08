Artistico Lazio, gol al debutto con la Juve Stabia - VIDEO

Debutto con gol e vittoria per Gabriele Artistico, attaccante in prestito dalla Lazio alla Juve Stabia: il suo gol al Bari – VIDEO

Inizia che meglio non poteva l’avventura di Gabriele Artistico, attaccante in prestito dalla Lazio alla Juve Stabia: al suo debutto in Serie B contro il Bari ha trovato subito il gol.

⚽️ARTISTICO A SEGNO | Primo gol di #Artistico con la maglia della #JuveStabia. L’attaccante in prestito dalla #Lazio, subentrato al 76’, segna dopo solo 4’ la rete del definitivo 1-3. pic.twitter.com/HSJLnXtfpY — Voce Laziale (@vocelaziale) August 17, 2024

Entrato al 76′ ha impiegato appena quattro minuti per inserire il suo nome nel tabellino dei marcatori nella partita finita 3-1 per la squadra di Castellammare di Stabia. In campo con lui, ma dal primo minuto, anche Floriani Mussolini, anche lui in prestito dai biancocelesti.