Arrivo Lukaku a Ciampino, autista sbotta: «La Roma non si è degnata di rispondermi»

Lukaku, l’autista alla quale è stata distrutta l’auto durante l’arrivo del belga a Ciampino rilascia alcune dichiarazioni con parole forti

Ai microfoni del Messaggero ha parlato la ragazza alla quale durante l’arrivo di Lukaku è stata distrutta l’auto a Ciampino, denunciando l’atteggiamento della Roma e di alcuni tifosi

PAROLE – La Roma non mi ha chiamato, in tanti si sono offerti di pagare i danni ma io ho rifiutato. Nessuno dal club mi ha chiamata per delle scuse. E neanche i tifosi che sono saltati sulla mia Panda mi hanno cercata. Anzi tanti mi hanno attaccata. Però altrettanti, anzi molti di più, mi hanno contattata per offrirmi di riparare l’auto con i loro soldi. Dei signori. Però gli ho detto no. Non ho accettato l’aiuto di chi si è offerto per aiutarmi a riparare l’auto perché non è giusto che a pagare danni in situazioni del genere siano sempre quelli che non hanno alcuna colpa, piuttosto che i veri responsabili o chi non ha organizzato bene questo evento, pur potendo prevedere le conseguenz