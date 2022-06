Sacchi: «Il Mondiale impatterà tantissimo sulla prossima Serie A»

Arrigo Sacchi, ex CT dell’Italia, ha analizzato il nuovo calendario della Serie A: il Mondiale avrà un impatto decisivo

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato così del nuovo calendario della Serie A:

SERIE A – «Sarà una Serie A imprevedibile. Avranno un vantaggio quelli che sapranno adattarsi al più presto alle varie situazioni. Mondiale? I giocatori saranno spremuti e non si sa come torneranno. Per le big sarà un vero e proprio tour de force con 7 partite al mese e il rischio degli infortuni molto più alto. Ci vogliono rose ampie e professionisti seri fuori dal campo».

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI COMPLETE