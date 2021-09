Ariedo Braida: «Il valore aggiunto della Lazio è Lotito, Sarri molto bravo»

Ariedo Braida ha parlato nell’antivigilia di Milan-Lazio: grandi elogi per il presidente Lotito e per Maurizio Sarri

Ariedo Braida, storico ex DS del Milan, ha parlato a Radiosei della gara tra Milan e Lazio di domenica, dispensando elogi sia per Sarri che per Lotito:

«Berlusconi un giorno si è presentato appena acquistato il Milan e ha detto: “Dobbiamo diventare la squadra più forte del mondo” e noi lo abbiamo seguito. Lui è un visionario, anche io ho cercato di darmi da fare insieme a Galliani per trovare i calciatori migliori. Nel calcio ci vogliono anche le intuizioni. Le trattative a cui sono più legato sono quelle di Van Basten e Jean-Pierre Papin».

SU SARRI: – «Sarri ha la mia grande stima perché io sono stato in Spagna e lì c’è il gusto di giocare al calcio e lui lo ha, un calcio di possesso, veloce, un calcio vero, quello che la gente ama e che gli amanti del calcio vogliono vedere. Sarri dove è andato ha sempre fatto cose ottimali, è un allenatore molto bravo. Anche quest’anno dimostrerà il suo valore».

SU LOTITO – «Lo conosco e devo dire che è un personaggio che sa imporre le sue regole. E’ una persona che fa quadrare i bilanci che non è cosa da poco al giorno d’oggi. Lotito è un valore aggiunto. Anche lui ogni tanto fa qualche errore ma devo dire ce ne fossero presidenti che hanno le capacità di far diventare virtuosa una società».

SU MILAN-LAZIO – «Immagino una gara molto molto bella perché sono due squadre che vogliono giocare a calcio. Credo che vedremo una bella partita».

SULL’ITALIA – «La Nazionale non perde da 37 gare. Immobile ha qualche problema a interpretare il gioco di Mancini fatto di possesso e molti tocchi. Le critiche bisogna accettarle, bisogna darsi da fare e Immobile credo sia in grado di fare bene anche se chiaramente c’è qualche difficoltà».