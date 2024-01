Arianna Mihajlovic ricorda Sinisa: «Sempre nel mio cuore. Alcune volte...»

Arianna Mihajlovic, moglie dell’indimenticato Sinisa, leggenda della Lazio, ha ricordato il marito a poco più di un anno dalla scomparsa

«A volte ho avuto comportamenti un po’ bizzarri che non sono stati compresi da molti di voi e questo lo capisco ! E’ stato un anno difficilissimo per me ed ho cercato con tutte le mie forze di andare avanti di combattere e di vivere. Ho cinque figli una nipotina ed una famiglia che non vorrebbe mei vedermi crollare ….ed io non l’ho fatto e non lo farò! Molti mi sono stati accanto e chi c’è stato lo sa perfettamente ed è a loro che devo dire infinitamente Grazie. Mio marito c’è e rimarrà sempre nel mio cuore. Buon anno a tutti!».