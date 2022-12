Argentina, Mascherano stregato da Romero. E la Lazio…

Javier Mascherano, tecnico dell’Argentina Under 20, è rimasto stregato da Luka Romero: la Lazio rischia di perderlo per un mese

Luka Romero è stato una delle grandi sorprese della prima parte di stagione della Lazio di Sarri. Il gol al Monza nella penultima gara del 2022 e un minutaggio sempre crescente concessogli da Sarri hanno attirato su di lui le attenzioni di Javier Mascherano, selezionatore dell’Argentina Under 20.

Proprio l’Under 20 Argentina, nel 2023, sarà protagonista in due tornei molto importanti: il Sudamericano Sub-20, che si svolgerà tra il 19 gennaio e il 12 febbraio. E se si approderà almeno alle semifinali, ci sarà da giocare anche il Mondiale in Indonesia, tra il 20 maggio all’11 giugno. Come riportato dal Corriere dello Sport edizione romana, Romero potrebbe partecipare ad entrambi anche se nel primo caso, non essendo un torneo FIFA, la Lazio, per non perdere il calciatore per un mese, potrebbe non concedere il via libera. Le convocazioni di Mascherano sono attese per il 5 gennaio: a Formello tutti incrociano le dita.