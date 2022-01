Arbitro Salernitana Lazio: designato il fischietto del match

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono arrivate le designazioni arbitrali per la ventiduesima giornata di Serie A: ad Abisso affidata Salernitana Lazio di sabato pomeriggio

Sono state diramate oggi le designazioni arbitrali per la ventiduesima giornata di Serie A. A dirigere Salernitana-Lazio, match in programma sabato pomeriggio alle 18:00, sarà Rosario Abisso.

Ecco la designazione completa per quella che si presenta come una sfida molto delicata per gli uomini di Sarri:

SALERNITANA – LAZIO Sabato 15/01 h. 18.00

ABISSO

SCHIRRU – LANOTTE

IV: MIELE G.

VAR: NASCA

AVAR: TEGONI