Arbitro Lazio Verona: designato il fischietto del match. Ecco chi dirigerà la sfida di campionato dei biancocelesti

L’AIA rende noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 4ª giornata del Campionato di Serie A 2024/25 in programma in questo fine settimana. Ecco chi sarà il fischietto della gara Lazio-Verona, che si giocherà lunedì sera all’Olimpico.

LAZIO – H. VERONA Lunedì 16/09 h. 20.45

ZUFFERLI

SCATRAGLI – MORO

IV: MARINELLI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: AURELIANO