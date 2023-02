Arbitro Lazio-Sampdoria: designato il fischietto del match. Ecco chi sarà il direttore di gara della partita all’Olimpico

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per Lazio-Sampdoria, gara in programma lunedì 27 febbraio (ore 20.45) all’Olimpico e valida per la 24a giornata di Serie A 2022/23.

Arbitro: Colombo di Como.

Assistenti: Mondin di Treviso e Dei Giudici di Latina.

Quarto ufficiale: Maresca di Napoli.

VAR: Abbattista di Molfetta.

AVAR: Di Paolo di Avezzano