Arbitro Lazio Milan: designato il fischietto del match

Arbitro Lazio Milan: è stato designato il direttore di gara del match in programma domani sera all’Olimpico. Tocca a Di Bello

Di seguito la designazione arbitrale per la sfida di domani sera all’Olimpico tra Lazio e Milan, gara valida per la 27^ giornata di Serie A. Tocca a Di Bello dirigere un incontro che per gli uomini di Sarri rappresenta una sorta di ultima spiaggia per quanto riguarda la zona Champions:

LAZIO – MILAN Venerdì 01/03 h.20.45

DI BELLO

MELI – ALASSIO

IV: SACCHI

VAR: DI PAOLO

AVAR: AURELIANO