Arbitro Lazio Lokomotiv Mosca, designato il fischietto del match

Arbitro Lazio Lokomotiv Mosca: ecco chi dirigerà il match di Europa League tra i biancocelesti e i russi di giovedì

Designato nella mattinata di oggi il fischietto che dirigerà Lazio-Lokomotiv Mosca, match valido per la seconda giornata del girone E di Europa League, in programma giovedì alle ore 21 all’Olimpico.

La sfida tra biancocelesti è russi sarà diretta dall’inglese Craig Pawson. Quest’ultimo non ha mai arbitrato un incontro dei capitolini e nemmeno della Lokomotiv. In 5 occasioni ha invece diretto squadre italiane: il bilancio è senza sconfitte, con una vittoria del Napoli, poi due pareggi per il Milan e altri due segni X per Sassuolo e Roma. Ma ecco la quaterna che coadiuverà l’arbitro nativo di Sheffield:

Assistenti: Lee Betts (ENG) – Ian Hu,ssin (ENG)

IV uomo: Peter Bankes (ENG)

V.A.R.: Chris Kavanagh (ENG)

A.V.A.R.: Juan Martínez Munuera (ESP).