 Arbitro Lazio Bologna, annunciate dall'Aia le designazioni della quattordicesima giornata: ecco chi dirigerà la sfida dell'Olimpico!
1 ora ago

Arbitro
Db Novara 29/01/2011 - campionato di calcio serie B / Novara-Cittadella / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: arbitro cartellino rosso

Arbitro Lazio Bologna, annunciate dall’Aia le designazioni della quattordicesima giornata: ecco chi dirigerà il big match dell’Olimpico!

Sono state diramate le designazioni arbitrali per la quattordicesima a giornata del campionato di Serie A, che si vedrà i biancocelesti giocare domenica 7 novembre alle 18:00. Dopo il successo contro il Milan in Coppa Italia, i biancocelesti tornano in campo. Ecco chi è il fischietto della gara:

LAZIO – BOLOGNA    h. 18.00

FABBRI

PRETI – POLITI

IV:     SACCHI J.L.

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:      NASCA

