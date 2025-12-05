Arbitro Lazio Bologna, annunciate dall’Aia le designazioni della quattordicesima giornata: ecco chi dirigerà la sfida dell’Olimpico!

Campionato
Arbitro Lazio Bologna, annunciate dall’Aia le designazioni della quattordicesima giornata: ecco chi dirigerà il big match dell’Olimpico!
Sono state diramate le designazioni arbitrali per la quattordicesima a giornata del campionato di Serie A, che si vedrà i biancocelesti giocare domenica 7 novembre alle 18:00. Dopo il successo contro il Milan in Coppa Italia, i biancocelesti tornano in campo. Ecco chi è il fischietto della gara:
LAZIO – BOLOGNA h. 18.00
FABBRI
PRETI – POLITI
IV: SACCHI J.L.
VAR: MAZZOLENI
AVAR: NASCA