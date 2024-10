Arbitro Juve Lazio: designato il fischietto del big match

Arbitro Juve Lazio, ecco chi dirigerà la gara in programma sabato. Le ultime novità

Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata arbitrerà la partita tra Juventus e Lazio, in programma sabato 19 ottobre alle 20:45. L’arbitro sarà affiancato dagli assistenti Bindoni e Tegoni, con Tremolada come Quarto Uomo. Al Var, invece, ci saranno Di Paolo e Guida come AVAR.

