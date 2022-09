Araujo si fa male in nazionale: FIFA costretta a pagare il Barcellona. Il motivo

Araujo si è fatto male nel corso di un’amichevole tra l’Uruguay e l’Iran e ora entra in campo la FIFA: lo strano caso

Ronald Araujo, difensore del Barcellona, si è infortunato nel corso di un’amichevole che l’Uruguay ha disputato contro l’Iran.

Stando al Player Protection Program, la FIFA si ritroverà ora a pagare un massimo di 20.458€ al giorno per un calciatore infortunato con la Nazionale se il ko dovesse dilungarsi per più di ventotto giorni, come nel suo caso. Il giocatore dei catalani non sa ancora se andare sotto i ferri oppure seguire un trattamento moderato per evitare di perdere i Mondiali in Qatar del prossimo novembre.