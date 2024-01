Arabia Saudita fuori dalla Coppa d’Asia: delusione Mancini agli ottavi

Arabia Saudita, delusione amarissima per l’ex ct dell’Italia il quale viene eliminato dalla Coppa d’Asia: i dettagli

Termina ai rigori la sfida valevole per gli ottavi di finale tra Corea del Sud e l’Arabia Saudita di Roberto Mancini, con la nazionale dell’ex ct azzurro che viene eliminata 5-3 dagli undici metri. Gli arabi avevano condotto per lunghi tratti la gara salvo poi farsi raggiungere dalla squadra di Klismann al decimo minuto di recupero e far terminare cosi la gara 1-1 nei tempi regolamentari.