Apertura campagna abbonamenti, la Lazio riflette sull’ipotesi

I tifosi da mesi spingono per l’apertura della campagna abbonamenti: la Lazio potrebbe accontentarli con l’inizio del nuovo anno

La Lazio potrebbe decidere di aprire la campagna abbonamenti con l’inizio del nuovo anno. L’indiscrezione è riportata dal Corriere dello Sport secondo cui la società biancoceleste, con in testa il presidente Lotito, starebbe valutando il da farsi dopo le numerose pressioni dei tifosi che hanno già speso cifre rilevanti anche rispetto all’era pre pandemia.

Sul tavolo ci sarebbero due proposte, legate anche all’evoluzione della situazione epidemiologica. Col passaggio sempre più probabile del Lazio in zona gialla la capienza degli stadi passerà dal 75 al 50%, per questo l’idea principale è quella di creare pacchetti di partite. A gennaio per esempio potrebbe esserci l’accoppiata tra la gara contro l’Udinese del 18 in Coppa Italia e quella del 22 in campionato contro l’Atalanta. Valutazioni in corso: la Lazio non può rimanere insensibile alle richiesti dei propri fedelissimi supporters.