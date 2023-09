Cassano: «Lazio? Non mi è piaciuta all’inizio ma Sarri ha un pregio»

Antonio Cassano, ex calciatore e opinionista, ha commentato la vittoria della Lazio sul campo del Napoli: le parole

Alla Bobo Tv, Antonio Cassano ha commentato così Napoli-Lazio:

La Lazio nelle prime due non mi è piaciuta, ma loro lavorano bene. L’anno scorso hanno fatto un qualcosa di stratosferico, quest’anno Sarri si è preso la briga di far mercato ed è andato via Tare. Sarri quest’anno farà un gran lavoro, ma ho seri dubbi sul fatto che possa arrivare nelle prime 4. Immobile ha qualche difficoltà e ha una certa età, gli manca tanto Milinkovic e hanno solo Luis Alberto che è la luce. Dovevano fare un mediano e gioca e giocherà Cataldi perchè Rovella è un giocatore da zero a zero. Guendouzi è uno da guerra, non come Paredes. Sabato andavano sempre in porta, il lavoro di Sarri porterà in una strada positiva, ma non hanno la rosa per affrontare due competizioni. Mi auguro per loro che possano fare bene, ma la vedo complicata, anche se l’altro giorno hanno fatto una gran partita