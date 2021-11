Cassano: «Non so se la Lazio di Sarri giocherà mai bene a calcio»

Antonio Cassano, pur sottolineando i miglioramenti della Lazio, è dubbioso sul fatto che Sarri possa praticare un bel calcio da qui in avanti

Antonio Cassano, ospite consueto della Bobo Tv, ha parlato in questo modo della Lazio di Sarri dopo il pareggio per 2-2 contro l’Atalanta:

«Non so cosa significa Sarrismo. Escludiamo quello che ha fatto col Napoli in tre anni, è una persona intelligente che si sta adattando ai giocatori. Quelli sono stati tre anni unici, ma ora basta. La Lazio è più accorta dietro, poi riparte con le due ali velocissime. Detto questo, non so se giocherà mai un bel calcio e se potrà arrivare nelle prime 4».