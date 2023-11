Ansia Lazio, ieri non si è allenato: oggi il provino per quel titolare. I dettagli

Secondo quanto riporta Il Messaggero, in casa Lazio c’è preoccupazione per le condizioni di Romagnoli, ieri a riposo per un dolore al polpaccio: oggi il giocatore farà il provino in gruppo.

In difesa sono tutti affaticati, Casale è di nuovo stirato, è in preallarme Gila e Patric tiene duro. Vedremo cosa deciderà Sarri per la sfida di domani contro la Salernitana.