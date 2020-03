Serie A, Marani: «I playoff non ci saranno. Può darsi che non si giochi più»

Serie A, Matteo Marani, giornalista di Sky, ha parlato dell’eventuale annullamento della Serie A ai microfoni di SkySport 24

Il campionato finirà? Nessuno conosce la risposta. Per questo motivo, Matteo Marani, noto giornalista di Sky ha provato a fare un pò di chiarezza. Queste le sue parole rilasciate ai microfoni di SkySport 24:

«Il coronavirus è stato sottovalutato da tutti: prima dalla Cina, poi dall’Italia e in seguito dall’Europa e dal resto del mondo. Lo sport non ha capito cosa stesse arrivando. Il CIO, la UEFA e Lega di Serie A hanno provato a rinviare le decisioni. La necessità e il bisogno di arrivare all’estremo hanno spinto tutti a raggiungere il limite. Ora bisogna ragionare sui diversi scenari. Serie A solo a Roma e Milano? L’orientamento è quello di escludere i playoff, ma la decisione deve essere presa a livello europeo. Bisogna capire quando riprendere, oppure valutare il piano B: ovvero prendere in considerazione il fatto di non giocare più».