Anna Falchi: «Inzaghi? Il ciclo si era chiuso. Sarri è l’uomo giusto»

Anna Falchi, showgirl televisiva e tifosa laziale, è intervenuta sulle frequenze di Radio 2. Tra i tanti temi toccati c’è ovviamente anche il calcio, ecco le sue parole:

«Mi è dispiaciuto l’addio di Simone Inzaghi, è un grande allenatore, un grande professionista, ma si era concluso un ciclo, più di quello non saremmo riusciti a fare, la situazione era diventata un po’ statica. È giusto che Simone faccia altre esperienze in altre squadre ed è giusto che la Lazio cambi modulo, gioco. Io non avrei mai pensato di riuscire a portare a casa Sarri. Lo amo. É un uomo giusto per le squadre del centro-sud. Prima il Napoli, poi la Lazio. Se ci porta Insigne ci fa anche un bel regalo. É un sogno, chissà…».