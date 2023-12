Angelozzi a Sky: «Vogliamo vincere e regalare una soddisfazione ai tifosi»

Angelozzi, il dirigente dei ciociari nel pre gara aveva rilasciato queste dichiarazioni suonando la carica per il Frosinone

PAROLE – Oggi è una soddisfazione per noi come società e per la città di Frosinone. Portare tremila persone all’Olimpico è una bella cosa, speriamo di dare una grande gioia ai nostri tifosi