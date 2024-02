Fabiani carica la Lazio: «Momento delicato ma nulla è perso. Abbiamo accusato questo problema»

Angelo Fabiani, DS della Lazio, ha caricato la squadra ieri a Formello dopo la brutta sconfitta contro la Fiorentina: le sue parole

Come riportato da Il Messaggero, Angelo Fabiani, nonostante una fastidiosa sindrome influenzale, ha caricato ieri la Lazio a Formello:

PAROLE – «Da Riad gli impegni ogni tre giorni sono stati un massacro, ma nulla è perso e non dobbiamo mollare già adesso. Purtroppo siamo arrivati all’ultimo appuntamento a pezzi. Provedel non stava in piedi, Marusic non doveva giocare, Casale e Romagnoli avevano la febbre a 38, Vecino è stato forzato così come Zaccagni in campo dopo tante gare ai box. Isaksen aveva il retto femorale indolenzito, Gila squalificato, Rovella e Patric out. La Fiorentina aveva giocato 8 giorni prima, noi 4 prima col Torino».