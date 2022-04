Andreas Pereira, il presidente del Flamengo: «Vorremmo tenerlo, ma...»

Il presidente del Flamengo ha provato a fare chiarezza sul futuro di Andreas Pereira. Queste le sue parole

Il presidente del Flamengo ha provato a fare chiarezza sul futuro di Andreas Pereira. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Redação Sportv:

«Andreas ha commesso un errore fatale in una partita importantissima e questo ha ovviamente un peso. Il motivo principale per cui siamo andati a parlare con il Manchester United è stato che ,quando abbiamo fatto la prima proposta, ci è stato chiesto educatamente di andare lì e affrontare la questione. Insomma, non volevano continuare a parlare via mail. Quindi abbiamo preso l’aereo e ci siamo andati. Noi comunque siamo sereni, anche perché il giocatore ha il contratto fino al 30 luglio. Prenderemo una decisione con cautela. Dobbiamo rispettare la pressione del pubblico, ma in alcune situazioni dobbiamo essere freddi nel processo per prendere decisioni, come è sempre stato sempre fatto».