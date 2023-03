Retegui in Nazionale? Pirlo non dimentica Immobile: le parole

Andrea Pirlo ha analizzato il momento dell’attacco della Nazionale Italiana alla luce della convocazione di Retegui: le sue parole

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Andrea Pirlo ha parlato della convocazione di Mateo Retegui con l’Italia:

«È partito bene. Non credo, però, ad una crisi nel ruolo di centravanti. Scamacca, Raspadori e Immobile possono dire la loro. Piuttosto capita che nel tempo ci sia più abbondanza in determinati ruoli che in altri».