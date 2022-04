Empoli, Pinamonti: «Futuro? Non ho deciso ancora niente, però...»

L’attaccante in forza all’Empoli Pinamonti ha parlato del suo futuro: l’obiettivo è approdare in una big. Lazio alla finestra

Andrea Pinamonti, attaccante dell’Empoli in prestito dall’Inter, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della sua stagione e del suo futuro.

FUTURO – «Un’idea precisa ancora non ce l’ho, fa piacere vedere che il mio nome inizia a girare, è molto gratificante dopo tanti sacrifici. Cerco di non ascoltare troppo le voci, nel bene e nel male, però in passato ho ricevuto critiche nelle quali non mi rivedevo. Sapere di avere estimatori in Italia e all’estero mi stimola a fare sempre di più per far sì che possano anche aumentare i club interessati: così avrei più scelta quando ci sarà da decidere il mio futuro».

