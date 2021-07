Mancini Jr: «Sono cresciuto con la Lazio. Come si fa a criticare Immobile?»

Andrea Mancini – in un’intervista per Radiosei – ha commentato la cavalcata dell’Italia in Europa, soffermandosi su Immobile

Andrea Mancini ha commentato l’incredibile cavalcata europea di papà Roberto per le frequenze di Radiosei. Drrante l’analisi si è soffermato sulle prestazioni di Immobile: «Non puoi criticare un giocatore che ogni anno supera i 20 gol in campionato, che ha vinto la Scarpa d’Oro. Ciro gioca in un modo diverso rispetto alla Lazio, è un ragazzo d’oro, lascia sempre il cuore in campo, e poi ha anche fatto gol. Ha aiutato la squadra in diverse maniere».

FEDE CALCISTICA – « Sono cresciuto andando a vedere la Lazio, mi è rimasta nel cuore, non è sbagliato definirmi un tifoso biancoceleste».

RIBERY «È un campione, chiaro che non è quello di 5 anni fa, ma in una rosa forte come quella biancoceleste potrebbe aggiungere tanto anche solo di mentalità