Gervasoni ad Open VAR: «Bisseck in Genoa Inter? Come Casale, vi spiego»

Andrea Gervasoni, famoso ex arbitro, ha commentato l’episodio di Bisseck in Genoa-Inter paragonandolo a quello di Casale in Verona-Lazio

Ospite ad Open VAR su DAZN, Paolo Gervasoni, ex arbitro, ha commentato così l’episodio che ha visto protagonista Bisseck in Genoa-Inter nell’azione del gol di Arnautovic:

«Quest’anno in un episodio simile in Verona-Lazio abbiamo annullato un gol con un intervento Var per una spinta di Casale sull’avversario prima di colpire di testa. Abbiamo detto che la spinta a due mani deve essere oggetto di revisione perchè è una spinta punibile. Probabilmente Irrati a Genova ha ritenuto la spinta leggera, ma come commissione abbiamo ritenuto per essere uniformi e leggibili che quando ci sono le spinte a due mani bisogna chiamare la revisione. Una volta che l’arbitro viene chiamato al monitor probabilmente avrebbe deciso per l’annullamento».