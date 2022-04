Oggi possibile esordio con la maglia del San Paolo per l’ex Lazio André Anderson. C’è il match con il Flamengo

Il giocatore ex biancoceleste sembra essere pronto e intanto ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram.



Il 22enne è dunque pronto per ripartire e per mettere in mostra la sua qualità.