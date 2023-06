Anderson si gode le vacanze alle maldive con la compagna – FOTO

Anderson, il brasiliano dopo un anno intensissimo in campo si gode le meritate vacanze alle maldive insieme alla compagna

Il campionato si è concluso nel migliore dei modi grazie al secondo posto in classifica per la Lazio, e quindi i calciatori di Sarri o meglio coloro che non hanno gli impegni in Nazionale si godono le meritate vacanze. Felipe Anderson, ha scelto insieme alla compagna le maldive come dimostra la foto pubblicata da Lohanne.