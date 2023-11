Anastasi: «La famosa ‘Zona Caicedo sta cambiando in ‘ Zona Lazio’». Le parole del giornalista di fede laziale

Ai microfoni di Lazio Style Radio è intervenuto Filippo Anastasi, noto giornalista di fede biancoceleste, che ha parlato della sfida della Lazio contro il Bologna. Le sue parole.

PAROLE– «Il Bologna è in serie positiva, ha perso una partita sola, anche se soffre di ‘pareggite’. È una squadra temibile, dove vedo due stelle come Orsolini e Saelemaekers. È una squadra rognosa ma battibile. Noi abbiamo vinto contro la Fiorentina che considero una grande. Ora ci tocca il Bologna, che ci evoca brutti ricordi per lo stop dell’anno scorso brutale, un 3-0 che ci buttò giù. Ma noi dobbiamo dimenticare questi stop mentali e avere lo stesso approccio che abbiamo avuto nell’ultimo mese, tranne che contro il Feyenoord. Dobbiamo andare avanti fino alla fine, stiamo dimostrando di essere una squadra che non molla mai. La famosa ‘Zona Caicedo sta cambiando in ‘ Zona Lazio ».

SULLA ROSA– «La rosa è lunga e buona, sono tutti all’altezza di giocare titolari, non possiamo lamentarci di avere riserve scarse. Chi è scarico e stanco può essere tranquillamente sostituito. Io ho un pallino che è quello di apprezzare e volere Guendouzi, anche se più di 60 minuti però non dura. Ma menomale che abbiamo chi gli da un ricambio, anche perché poi comincia a sbagliare tanti passaggi nella sua frenesia e nel suo ritmo. Io ho visto anche appannato e stanco Luis Alberto. Faccio un proposta per farlo entrare a partita in corso quando gli altri sono stanchi, per fargli capire che i ricambi sono per il bene della squadra. Senza mugugni però, perché se lui capisce che può subentrare in corso d’opera perché è prezioso, abbiamo svoltato. Al momento abbiamo doppioni all’altezza per ogni ruolo e sono molto contento di questa rosa. Sono preoccupato soltanto dell’approccio alla partita. La difesa ora prende più gol e l’attacco segna di meno, ma siamo in tempo per rifarci. Abbiamo due partite contro squadre rognose, il Bologna e la Roma, che è caratterialmente rognosa ».