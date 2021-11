Analisi del Cies, Lazio squadra meno sostenibile d’Italia: l’approfondimento

Secondo un’analisi del CIES, la Lazio sarebbe la squadra meno sostenibile d’Italia per età media, durata dei contratti e anni in prima squadra

Interessante analisi quella condotta dal CIES. L’Osservatorio del calcio ha infatti stilato la classifica delle squadre più sostenibili in base ad età media, anni in prima squadra e durata dei contratti.

La prima in classifica è il Manchester City a livello generale, mentre la prima italiana è la Roma (al 13° posto con 26,6 anni di età media, 1,9 anni la media di presenza in prima squadra, 3,1 anni la media dei contratti in essere). Subito dietro tra le squadre di Serie A c’è il Milan (25,8; 2,1; 2,8), terzo il Napoli. L’età media più bassa è quella dello Spezia (24,6 anni), mentre in fondo alla classifica c’è la Lazio (30,3). Per quel che riguarda la presenza dei giocatori in prima squadra, il Napoli è quella con la durata più lunga (3 anni, solo uno per Empoli e Salernitana) mentre alla Roma spetta anche il primato della durata media dei contratti.