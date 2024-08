Amichevoli, la Roma non va oltre il pari con l’Olympiacos: termina 1-1 a Rieti

Amichevoli, termina 1-1 la gara amichevole di Rieti tra i giallorossi e la formazione greca vincitrice della Conference League

Proseguono le amichevoli per le squadre di serie A in vista della nuova stagione che ormai è imminente. Oltre alla Lazio attualmente in campo con il Frosinone, a scendere sul terreno di gioco di Rieti è stata la Roma di De Rossi, la quale ha potuto vedere da vicino i due nuovi acquisti ossia Dovbyk e Soulè ma il match termina 1-1. A decidere la gara sono stati Pellegrini, e Rodinei su calcio di rigore per la formazione greca