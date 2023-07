Amichevoli Lazio, programmata l’ultima sfida? Ultime

La Lazio ha stilato il programma completo delle amichevoli estive: l’ultima è fissata per il 13 agosto col Latina

Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla società del Latina Calcio, la Lazio avrebbe deciso di fissare proprio contro la squadra pontina l’ultima amichevole estiva.

L’appuntamento, in attesa di conferme ufficiali, è per il prossimo 13 agosto a Latina, una settimana prima dell’esordio in campionato contro il Lecce in trasferta.