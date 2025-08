Amichevole Galatasaray Lazio: bolgia! Quanti tifosi ci saranno

Amichevole Galatasaray Lazio: bolgia sugli spalti. Quanti spettatori saranno presenti questa sera al Rams Park di Istanbul

Stasera, sabato 2 agosto, il Rams Park di Istanbul non sarà solo il teatro dell’amichevole di lusso tra Galatasaray e Lazio, ma si trasformerà in una vera e propria arena in festa per celebrare i suoi nuovi idoli. È l’Osimhen-day: il club turco ha preparato un benvenuto in grande stile per Victor Osimhen e Leroy Sané, i due colpi da novanta che hanno infiammato il calciomercato estivo.

L’attesa per riabbracciare il centravanti nigeriano a Istanbul è spasmodica. Dopo l’incredibile e spontanea accoglienza dei tifosi all’aeroporto di mercoledì, l’evento di stasera è il culmine di un conto alla rovescia durato giorni. I numeri lo confermano: con circa 32 mila biglietti già venduti fino a ieri sera, il Galatasaray conta di avvicinarsi a quota 40 mila spettatori, creando una cornice di pubblico infuocata per una semplice amichevole. Lo riporta il Corriere dello Sport.

La domanda che tutti i tifosi si pongono è: Osimhen giocherà contro la Lazio? Un suo impiego dal primo minuto è considerato “difficile, quasi impossibile” dallo staff tecnico. Il piano più probabile è quello di concedergli uno spezzone di partita nella ripresa, per fargli assaporare l’affetto del Rams Park e iniziare a prendere confidenza con i nuovi compagni.

Discorso diverso per Leroy Sané. L’ex ala del Bayern Monaco è più avanti nel percorso di inserimento: ha già debuttato con un breve cameo nel test del 26 luglio contro lo Strasburgo (entrando al 74′) e con ogni probabilità vedrà aumentare il suo minutaggio contro la squadra di Sarri. Per la Lazio, dunque, si prospetta una serata ad altissimo coefficiente di difficoltà, contro un avversario spinto dall’entusiasmo di una tifoseria in festa e dalla qualità dei suoi nuovi campioni.