Ambrosini shock: «Mio figlio ha il diabete di tipo 1 e non c’è cura»

Ambrosini, l’ex calciatore del Milan si sfoga rivelando l’enorme dolore che lo tormenta riguardo la diagnosi del figlio Alessandro

Non è un momento facile per Massimo Ambrosini, il quale si trova a gestire con sua moglie un momento delicato ovvero la diagnosi medica del figlio Alessandro. Al giovane infatti è stato, come testimoniato in un video social dall’ex Milan, diagnosticato il diabete di tipo 1.

Ambrosini a riguardo si sfoga cosi: «Ad Alessandro è stato diagnosticato il diabete di tipo 1. Il diabete di tipo 1 è una malattia cronica e degenerativa e che, anche se non si vede, può avere conseguenze gravissime.

«Siamo costretti a tenere monitorata la glicemia e a fare iniezioni di insulina più volte al giorno tutti i giorni. La speranza è tutta nella ricerca scientifica. Io, mia moglie e tutti i parenti delle 200 mila persone fra adulti e bambini che hanno questa malattia, abbiamo la necessità e la volontà che si arrivi a una cura definitiva»