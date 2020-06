Altobelli: «Grande campionato della Lazio senza stop chissà dove sarebbe»

L’ex interista Altobelli ha commentato la corsa scudetto includendo anche i neroazzurri assieme a Lazio e Juve

Alessandro Altobelli è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb. Ecco le sue parole sulla corsa scudetto.

«Recuperare sei punti alla Juve è difficile però si può tentare. Del resto ci sono ancora degli scontri diretti come Juventus – Lazio. I biancocelesti hanno giocato un gran campionato, sarebbe stato molto bello se la Serie A fosse andata avanti regolarmente, vedere come sarebbe stata oggi la classifica. Intanto l’Inter ha il posto quasi assicurato in Champions ma ora ha il dovere di provarci. Puntando sulle sue qualità e facendo affidamento anche sulle prossime 5-6 partite che sulla carta sono abbordabili».