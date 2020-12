Almeyda: «Il derby di Roma è impressionante, gli anni alla Lazio sono stati unici»

Matias Almeyda ha rilasciato una lunga intervista a 90min dove ripercorre anche i suoi anni alla Lazio. Queste le sue dichiarazioni

«Derby di Roma o di Milano? Quello di Roma è qualcosa di impressionante, tanto passionale. Alla Lazio in tre anni abbiamo quasi sempre battuto la Roma. In un anno ci siamo incrociati quattro volte e quattro volte li abbiamo battuti. I tre anni alla Lazio sono stati unici. Il Derby dell’Inter non è quello contro il Milan ma quello contro la Juventus. È il Derby Nazionale, ma in ogni caso non ha la passione del Derby della Capitale però è il più importante. È stato bello poterli giocare entrambi»