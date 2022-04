Almeyda, possibile prima panchina in Europa: c’è l’Aek Atene

Matias Almeyda potrebbe essere il nuovo allenatore dell’Aek Atene: sarebbe la sua prima panchina in Europa

Matias Almeyda potrebbe essere pronto per una nuova e importante avventura. Secondo quanto riportato dalla stampa ellenica l’ex tecnico di River Plate e Banfield, potrebbe approdare in Grecia.

Infatti, dopo la risoluzione del contratto con i San Josè Earthquake in MLS, ufficializzato nella giornata di ieri, sarebbe approdato nelle scorse ore in Grecia per incontrare la dirigenza dell’AEK Atene.