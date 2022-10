Allenamento Udinese: il report della doppia seduta odierna dei bianconeri

L’Udinese si è allenato oggi con una doppia seduta sul campo dei Brusechi: ecco il report in vista della Lazio

L’Udinese ha svolto oggi una doppia seduta d’allenamento in vista del match di domenica contro la Lazio. Ecco il report.

REPORT – «Mercoledì caratterizzo da una doppia seduta per l’Udinese. Al mattino lavoro di forza in palestra che ha preceduto un focus tattico per reparti sui campi del Brusechi.

Nella seduta pomeridiana, gruppo a ranghi compatti che si è soffermato su esercitazioni tecnico-tattiche e partite a tema. Regolarmente in gruppo per entrambe le sedute Leonardo Buta. Domani in programma una seduta pomeridiana».